"وربة" يبحث تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة لدعم المبادرات الوطنية

قام وفد من بنك وربة برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد حمد مساعد الساير، وبمشاركة الرئيس التنفيذي السيد شاهين حمد الغانم، بزيارة معالي وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم المبادرات الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات والمحاور المتعلقة بأهمية التنمية المستدامة ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها التنموية المستقبلية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة، حمد مساعد الساير، أن التنمية المستدامة أصبحت اليوم أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها المؤسسات المالية والمصرفية الحديثة، لما لها من أثر مباشر في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وأضاف الساير: “يؤمن بنك وربة بأهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة التنمية، وخلق مبادرات ومشاريع تسهم في تحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وعلى جودة الحياة بشكل عام”.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في دعم التوجهات التنموية من خلال تبني مبادرات مسؤولة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في مختلف العمليات والخدمات، إضافةً إلى دعم المشاريع التي تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً طويل الأمد.

تعزيز الشراكة بين القطاعين

وأوضح الساير أن اللقاء عكس أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالتنمية والاستدامة، مؤكداً أن بناء شراكات فاعلة يسهم في تسريع تحقيق الأهداف الوطنية ورفع كفاءة المبادرات التنموية.

وأضاف أن الكويت تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق خطوات متقدمة في هذا المجال، سواء على مستوى البنية المؤسسية أو الكفاءات الوطنية أو المبادرات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

شاهين الغانم: الاستدامة جزء من استراتيجية البنك

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم أن البنك يواصل العمل على دمج مفاهيم الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية، من خلال تطوير مبادرات وبرامج تدعم المسؤولية المجتمعية والحوكمة والابتكار، إلى جانب تعزيز الحلول والخدمات التي تواكب المعايير الحديثة في القطاع المصرفي.

وأشار الغانم إلى أن بنك وربة يحرص على بناء علاقات تعاون فعالة مع مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية، بما يدعم تبادل الخبرات والرؤى ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

دور القطاع المصرفي في دعم التنمية

وأكد بنك وربة في ختام الزيارة حرصه على مواصلة دوره كشريك فاعل في دعم المبادرات الوطنية والتنموية، من خلال تبني ممارسات مستدامة وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون، بما ينسجم مع رؤية الكويت المستقبلية وتطلعاتها نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

نبذة عن وربة

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.