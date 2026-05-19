مجلس التعاون: البيان المشترك لمفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والمملكة المتحدة يوقع غدا الأربعاء

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة سيتم في العاصمة البريطانية لندن غدا الأربعاء.

وقال البديوي في تصريح صحفي إن التوقيع يأتي بعد سلسلة من جولات المفاوضات والاجتماعات المكثفة بين الجانبين ما عكس الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف أن الاتفاقية تجسد المكانة الاقتصادية المتقدمة لدول المجلس وتعكس حرصها على بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة مبينا أنها تأتي ضمن سعي دول المجلس إلى فتح الأسواق العالمية لمنتجاتها المتعددة وتنويع مصادر الدخل.

وأعرب البديوي عن بالغ شكره وتقديره للفرق الفنية والتفاوضية من الجانبين على جهودهم الكبيرة وعملهم المتواصل آملا أن تشكل الاتفاقية انطلاقة جديدة نحو مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.