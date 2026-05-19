بنك برقان يحصل على شهادة الآيزو ISO 14001:2015 في مجال نظام الإدارة البيئية

مدير عام- إدارة الخدمات العامة في بنك برقان سعود الهدبة

بعد تحقيقه سلسلة من الإنجازات التي تؤكد التزامه المؤسسي بالتميّز، أعلن بنك برقان عن حصوله على شهادة الآيزو ISO 14001:2015 في مجال نظام الإدارة البيئية. ويعكس هذا الإنجاز اعتماد البنك نهجاً منظّماً لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن مختلف عملياته، بما يدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 ويتماشى مع الإطار البيئي المعتمد لدى الهيئة العامة للبيئة.

وقال السيد/ سعود الهدبة، مدير عام- إدارة الخدمات العامة في بنك برقان: “بصفتنا شريكاً مالياً موثوقاً، نفخر بالحصول على شهادة آيزو جديدة تعكس التزام بنك برقان بالنمو المستدام والممارسات المسؤولة. وانطلاقاً من شعارنا المؤسسي “أنت دافعنا” نواصل تطوير حلول توفّر قيمة طويلة الأمد لعملائنا والمجتمع، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والحدّ من أثرنا البيئي”.

ولاستيفاء متطلبات هذا المعيار، أجرى بنك برقان التحليل الشامل للفجوات، وطبّق إطار أنظمة الإدارة البيئية، ونفّذ عمليات تدقيق داخلية ومراجعات إدارية، قبل اجتياز تدقيق الاعتماد الخارجي بنجاح. ويعزز هذا الاعتماد الأداء البيئي للبنك، ويضمن الامتثال للمتطلبات الرقابية، ويسهم في الحد من الهدر والمخاطر التشغيلية، إلى جانب ترسيخ ثقة أصحاب المصلحة.

ويواصل بنك برقان تعزيز ريادته في مجال الاستدامة البيئية عبر منظومة متكاملة من المبادرات النوعية، حيث تُضاف هذه الشهادة إلى سجل إنجازاته المتميزة، وفي مقدمتها حصول مقره الرئيسي على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية من المجلس الأميركي للمباني الخضراء، وانضمامه إلى مؤشر FTSE4Good العالمي تقديراً لالتزامه بأفضل معايير الاستدامة والمسؤولية المؤسسية. كما أطلق البنك مؤخراً مبادرة إعادة تدوير الورق بالتعاون مع شركة تدويري، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الممارسات التشغيلية المستدامة، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة والإضاءة والمياه، وتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية. وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام بنك برقان الراسخ بخفض بصمته البيئية وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد، انسجاماً مع أهداف رؤية الكويت 2035.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان حاصل على العديد من شهادات الآيزو في أنظمة إدارة محورية، من بينها ISO/IEC 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، و ISO/IEC 27701:2019لحماية الخصوصية والبيانات (PIMS)، وISO/IEC 20000-1:2018 لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSMS)، وISO 9001:2015 لإدارة الجودة (QMS)، التي جدّد اعتمادها لخمس مرات متتالية، وشهادة الآیزو 22301:2019 ISO الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS) وشهادة الآيزو ISO 41001:2018 لنظام إدارة المرافق (FMS). وتعكس هذه الشهادات التزام البنك المستمر بالتميّز التشغيلي والنمو المسؤول في القطاع المصرفي.