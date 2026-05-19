وزارة التجارة: 57 ورشة تدريبية لتعزيز الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة تناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة ومتطلبات الامتثال ذات الصلة.

وذكرت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ مبادئ الشفافية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

وأوضحت أن الورش نظمت عبر نظام (goAML) واستهدفت قطاع سماسرة العقار وقطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك خلال الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 13 مايو الجاري.

وأشارت إلى أن هذه الورش تهدف إلى رفع كفاءة الجهات الخاضعة للرقابة وتعزيز قدرتها على رصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها بما يسهم في دعم منظومة الامتثال والرقابة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبينت أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع الإجراءات الرقابية والتنفيذية التي تتخذها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعكس أهمية رفع مستوى الوعي والالتزام لدى الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز حماية النظام المالي والتجاري في الدولة.