KIB يوفّر خدمة العيادي في كافة فروعه وأجهزة الصراف التفاعلي قبيل حلول عيد الأضحى

نائب مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB نواف الخريف

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توفير خدمة العيادي عبر فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت، بالإضافة إلى أجهزة الصراف التفاعلي، وذلك قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. ومن خلال هذه الخدمة، يحرص KIB على تمكين عملائه من الحصول على العيادي بفئات نقدية متنوعة بكل سهولة ويسر، دعماً لاستعداداتهم للعيد، وتأكيداً لالتزامه المستمر بتقديم حلول مصرفية ميسّرة تضع راحة العملاء في مقدمة أولوياته.

وفي تعليقه على المبادرة، قال نائب مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: “يسرّنا أن نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت، قيادةً وشعباً، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. نؤكد التزامنا المستمر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبّي احتياجات عملائنا وتواكب أسلوب حياتهم العصري. وتأتي خدمة العيادي تأكيداً لالتزامنا بأن نكون قريبين من عملائنا في مختلف مناسباتهم، ومساندتهم في الاستعداد للعيد بكل سهولة ويسر، وذلك انطلاقاً من شعارنا المؤسسي “بنك للحياة”.

وأضاف الخريف: “سيتمكن عملاؤنا الكرام من الحصول على العيدية بجميع الفئات النقدية، والتي تشمل 1 و5 و10 و20 ديناراً كويتياً، بما يضمن لهم مرونة وسهولة خلال فترة العيد. ومن خلال إتاحة هذه الخدمة على نطاق واسع عبر فروعنا وأجهزة الصراف التفاعلي، نسعى إلى دعم العائلات في الحفاظ على تقاليد العيد الجميلة ومشاركة لحظات الفرح مع أحبائهم”.

وتابع: “كما نتيح لعملائنا إمكانية إرسال العيديات بكل سهولة عبر تطبيق البنك من خلال خدمة ومض، بما يوفّر وسيلة سريعة ومريحة لتحويل العيديات رقمياً خلال فترة العيد، دون الحاجة إلى استخدام النقد. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص KIB على تقديم حلول عملية تواكب احتياجات العملاء في مختلف المناسبات”.

ومن الجدير بالذكر أن KIB يوفّر لعملاء Black خدمة توصيل العيادي إلى المنازل في جميع أنحاء الكويت مجاناً على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفي مختلف مناطق الكويت. ويمكن لعملاء باقة Black تقديم طلب للحصول على الخدمة الحصرية، وذلك من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 1866866 أو بالتواصل مع مسؤول علاقات العملاء الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل التزامه بتقديم حلول مصرفية متميّزة تعزّز سهولة الوصول إلى الخدمات وموثوقيتها وتلبّي احتياجات مختلف شرائح العملاء. ومن خلال مبادرات على غرار خدمة العيادي، يجدد البنك وعده بأن يبقى شريكاً مالياً موثوقاً لعملائه.