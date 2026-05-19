الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار مع رياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض الرؤية الأفقية حتى المساء

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم الثلاثاء إن البلاد تتأثر بطقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية ويستمر ذلك حتى المساء.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية ما يؤدي إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها على 55 كيلومترا في الساعة.

وأوضح أن الرياح نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية.

وتوقع استمرار نشاط الرياح وانخفاض الرؤية إلى مساء اليوم مع طقس حار ورياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار.