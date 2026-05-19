بنك بوبيان يكرم قيادات قوة الإطفاء العام تقديراً لجهودهم الوطنية خلال الظروف الأمنية الراهنة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فهد يوسف الصباح وعادل الماجد خلال التكريم

تقديراً للدور الوطني الكبير الذي تقوم به قوة الإطفاء العام، وفي ظل الظروف الأمنية والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، قام وفد من الإدارة التنفيذية في بنك بوبيان برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد، بزيارة رسمية إلى مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام، بحضور وتشريف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، لتكريم قيادات قوة الإطفاء العام تقديراً لجهودهم الوطنية المتميزة وجاهزيتهم العالية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وشهد اللقاء تكريماً خاصاً لمعالي الوزير وقيادات قوة الإطفاء العام، ممثلة بسعادة رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي، تقديراً لما أظهرته القوة من كفاءة عالية واستعداد دائم في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات، ودورها الفاعل في تعزيز منظومة الأمن والسلامة وترسيخ الاستقرار.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والماجد خلال تكريم سعادة رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي

وضم وفد بنك بوبيان إلى جانب الماجد، عضو مجلس الإدارة وليد الياقوت، والرئيس التنفيذي عبدالله التويجري، ورئيس متابعة الالتزام والحوكمة للمجموعة منى الدعيج، ونائب المدير العام للخدمات العامة يحيى الناصر، ومساعد المدير العام لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبه البسام.

و في هذا السياق، أكد الماجد أن ما تبذله قوة الإطفاء العام من جهود ميدانية واحترافية عالية يعكس روح المسؤولية الوطنية والجاهزية الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات الأمنية في دولة الكويت، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به القوة في حماية الأرواح والممتلكات والتعامل بكفاءة مع مختلف المستجدات، مشيداً بسرعة الإستجابة والكفاءة التي أظهرتها فرق الإطفاء في إحتواء الحريق المحدود الذي تعرض إليه المبنى الرئيسي للبنك خلال مرحلة الإنشاء في سبتمبر الماضي، والسيطرة عليه في وقت قصير بكفاءة ومهنية عالية.

وأضاف أن تكريم بنك بوبيان يأتي انطلاقاً من تقديره العميق للدور الوطني الذي تؤديه قوة الإطفاء العام، واعتزازاً بما تقدمه من تضحيات وجهود تستحق كل الشكر والتقدير.