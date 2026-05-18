دولة الكويت تؤكد أهمية تعزيز التضامن الدولي وحماية المكتسبات الإنسانية والطبية للشعوب

المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين ان انعقاد الدورة الحالية للجمعية العامة للصحة العالمية يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه العالم تحديات صحية وجيوسياسية غير مسبوقة تتطلب تعزيز التضامن الدولي وحماية المكتسبات الإنسانية والطبية للشعوب.

وشدد السفير الهين في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة ال79 للجمعية العامة للصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين في جنيف على ان “هذه الدورة تكتسب أهمية استثنائية كونها ترسخ القواعد الدولية الساعية إلى نجدة القطاعات الصحية في مناطق الأزمات وتؤكد على أن الأمن الصحي العالمي لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والأمني”.

وأشار إلى ان القرارات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية تشكل حجر الأساس في تطوير المنظومات العلاجية والوقائية وفرض سيادة القانون الدولي ضد أي ممارسات تهدد سلامة المنشآت الطبية والمرضى والكوادر الطبية في مختلف دول العالم.

وأعرب عن تقديره للدول الصديقة التي صوتت لصالح اعتماد بند خاص بالممارسات العدائية الإيرانية والهجوم السافر الذي استهدف القطاع الصحي في دولة الكويت ودول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية حيث يمثل اعتماد البند رسالة هامة تكشف خطورة التدخلات الإيرانية الممنهجة التي لم تقتصر على الجوانب الأمنية فحسب بل امتدت لتحدث دمارا واسعا ومباشرا في البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية.

وتابع ان استهداف القطاع الصحي من قبل إيران وشل المنظومة الدوائية من خلال حصار (مضيق هرمز) وتهديد سلاسل الإمداد بالإضافة إلى ترويع الطواقم الطبية يعد مهددا لحياة ملايين المواطنين الأبرياء ومقوضا للجهود الإنسانية في المنطقة.

كما أعرب السفير الهين عن تطلعه إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية خلال الفترة القادمة لتوثيق الدمار الممنهج للقطاع الصحي والذي يعد جريمة مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف مما يستوجب ضرورة إجراء محاكاة دولية شاملة وقانونية لتوثيق حجم الدمار والخراب الذي لحق بالمنظومات الصحية في الكويت ودول الخليج العربية والأردن ورصد الآثار المترتبة عليه لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات السافرة.