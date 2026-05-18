الاتحاد الدولي للجمباز يرفع جميع القيود المفروضة على رياضيي روسيا وروسيا البيضاء

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز اليوم الاثنين رفع جميع القيود المفروضة على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بما يتيح لهم العودة إلى المنافسات الدولية تحت العلم الوطني اعتبارا من الآن.

وكان قد تم حظر مشاركة رياضيي البلدين في مارس آذار 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن يُسمح لهم بالعودة تدريجيا بصفة محايدين منذ أواخر عام 2024.

ولا يعد الجمباز الرياضة الوحيدة التي شهدت تخفيفا للقيود مؤخرا؛ إذ أنهى الاتحاد الدولي للألعاب المائية في أبريل نيسان العمل بإرشادات الوضع المحايد، ما أتاح للسباحين من روسيا وروسيا البيضاء المشاركة تحت العلم والنشيد الوطني. كما أعاد الاتحاد الدولي للمصارعة، الأسبوع الماضي، كامل حقوق المشاركة لكلا البلدين في جميع الفئات العمرية.

ويشمل القرار جميع التخصصات الخمسة التابعة للاتحاد الدولي للجمباز.

وتعد روسيا من أبرز القوى في هذه الرياضة، حيث حصدت ميداليتين ذهبيتين و10 ميداليات إجمالا في أولمبياد طوكيو 2020، عندما شاركت تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، قبل أن تُستبعد من أولمبياد باريس 2024.

ولم يرد الاتحاد الدولي للجمباز على الفور على طلب للتعليق.