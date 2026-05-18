الداخلية: ضبط 11 متهماً بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسلاح ناري وخمور

من الموقوفين

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط (11) متهماً في قضايا مختلفة، بينهم مواطنان وشخص من الجنسية المصرية وشخصان من الجنسية البنغلاديشية وشخص من الجنسية الهندية وشخصان من الجنسية النيبالية وثلاثة أشخاص من غير محددي الجنسية، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر وخمور، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات وتعقب مروجيها.

وقد أسفرت عمليات الضبط عن العثور على المضبوطات التالية:

ضبط حوالي (150) جرامًا من سائل الشبو

ضبط حوالي (43) جرامًا من مادة الشبو

ضبط حوالي (41) جرامًا من مادة الحشيش المخدرة

ضبط حوالي (80) جرامًا من مادة الليريكا و (210) كبسولة من مادة الليريكا

ضبط حوالي (202) جرامًا من مادة الهيرويين

ضبط حوالي (1) جرام من مادة الكوكايين

ضبط حوالي (70) مل من سائل مادة الكيميكال

ضبط عدد (507) حبة من مادة الكبتاجون

ضبط عدد (2) سيجارة حشيش ملفوفة

ضبط عدد (6) زجاجات خمور

ضبط عدد (3) جراكل تحتوي على مواد كحولية

ضبط عدد (2) ميزان حساس لوزن المواد المخدرة

ضبط سلاح ناري وعدد (39) طلقة ذخيرة حية وعدد (1) مخزن سلاح

ضبط مبلغ مالي (290) دينارًا حصيلة الاتجار

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون لحماية المجتمع من هذه الآفة.