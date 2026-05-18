بوبيان يوفّر خدمة “العيادي” عبر فروعه وأجهزة السحب الآلي وخدمة “ومض” الرقمية

المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان خالد الشمري

في إطار حرصه على مشاركة عملائه مختلف المناسبات وتقديم خدمات مصرفية تواكب احتياجاتهم خلال المواسم والأعياد، أعلن بنك بوبيان عن توفير خدمة “العيادي”، وذلك ابتداءً من 17 مايو الجاري.

وتتيح الخدمة للعملاء الحصول على العيادي من فئات الدينار الكويتي (1، 5، 10، 20) بسهولة، سواء عبر شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، إلى جانب عدد من أجهزة السحب الآلي المخصصة في المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية، بما يُسهم في توفير تجربة أكثر راحة وسلاسة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

كما يوفر البنك خدمة “العيادي” عبر خدمة “ومض” من خلال تطبيق بوبيان، بما يتيح للعملاء إمكانية إرسال العيادي بصورة فورية وآمنة باستخدام رقم الهاتف، ابتداءً من أول أيام العيد.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في البنك، خالد الشمري “نحرص في بنك بوبيان على أن نكون جزءاً من تفاصيل المناسبات التي يعيشها عملاؤنا، من خلال توفير خدمات وحلول مصرفية تُسهل معاملاتهم اليومية وتمنحهم تجربة أكثر مرونة وراحة، لاسيما خلال الأعياد التي تشهد زيادة في معدل الطلب على الخدمات النقدية والتحويلات الرقمية.”

وأضاف أن البنك عمل على توفير خدمة “العيادي” عبر قنوات متعددة تشمل الفروع وأجهزة السحب الآلي إلى جانب الحلول الرقمية، بما يمنح العملاء خيارات متنوعة تتناسب مع أسلوب حياتهم وتفضيلاتهم المختلفة.

وأوضح الشمري أن خدمة “ومض” تمثل أحد الحلول الرقمية التي تعكس توجه البنك نحو تقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة وسهولة، حيث تتيح للعملاء إرسال واستقبال الأموال بشكل فوري على مدار الساعة باستخدام رقم الهاتف المرتبط بالحساب البنكي لإتمام عمليات تحويل العيادي بصورة مباشرة وآمنة، عبر شبكة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة “كي نت” وتحت إشراف بنك الكويت المركزي.

وأشار إلى أن استمرار توفير هذه الحلول يأتي ضمن استعدادت البنك ورفع جاهزية القنوات المصرفية المختلفة بما يتماشى مع احتياجات العملاء في مختلف الأوقات، وتأكيداً على التزامه بتقديم تجربة مصرفية متكاملة تعزز مكانته كأحد البنوك الرائدة في الكويت والمنطقة.