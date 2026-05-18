المجلس البلدي يوافق على تخصيص حرم مسار مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية

من جلسة المجلس البلدي

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص حرم مسار مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية (الرياض) بطول 85 كيلو مترا.

ووافق المجلس كذلك خلال الجلسة على طلبات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخصيص مسار خطوط هوائية في منطقة الزور وتخصيص مسار (كابلات) في منطقة الوفرة السكنية كما وافق على طلب لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء بإقامة نصب تذكاري على تقاطع شارع الفحيحيل والدائري الاول بين منطقتي الدسمة وبنيد القار.

واعتمد (البلدي) توصيات ورشة عمل لجنة شؤون ذوي الاعاقة بالمجلس التي أوصت بالتعاون بين جميع الاطراف ذات العلاقة في صياغة دليل خاص لدولة الكويت للتخطيط للاخلاء في حالات الطوارئ للاشخاص ذوي الاعاقة كما أوصت أن تقوم الجهات المعنية بإعداد برامج تدريبية تخدم الاشخاص ذوي الاعاقة وذويهم لتدريبهم على اجراءات الاخلاء في حالات الطوارئ.

واعتمد المجلس توصية اللجنة في تشجيع تبني متطلبات واجراءات الاخلاء للاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المباني والمنشآت لضمان سلامتهم في حالات الطوارئ.