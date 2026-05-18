وزير التربية: ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة لدى الطلبة ركيزة أساسية في بناء شخصيتهم

وزارة التربية تجدد الشراكة الاستراتيجية لبرنامج "بنكي" بالتعاون مع "نزاهة" وبنك الوطني

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أهمية ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة لدى الطلبة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه بالمسؤولية المالية والسلوكيات الاقتصادية السليمة بما يواكب متطلبات الحياة المعاصرة ويسهم في إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الطبطبائي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عقب توقيع تجديد الشراكة الاستراتيجية لبرنامج الثقافة المالية (بنكي) بالتعاون بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والشريك الاستراتيجي بنك الكويت الوطني.

وقال إن هذا المشروع الرائد بدأ تطبيقه منذ أربع سنوات على 30 مدرسة ووصل اليوم إلى أكثر من 104 مدارس بمشاركة 50 ألف طالب وطالبة مشددا على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية بالمبادرات التربوية الهادفة التي تواكب احتياجات الطلبة والمتغيرات الحياتية.

وأوضح وزير التربية أن ذلك يتم من خلال توظيف أساليب حديثة وقريبة من الطلبة وبما يسهم في غرس قيم الشفافية والالتزام والعمل المسؤول بصورة تنعكس على سلوكهم اليومي.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن تجديد الشراكة يجسد التزام البنك المستمر بدعم المبادرات التعليمية والتوعوية الهادفة إلى تمكين النشء وتعزيز وعيهم المالي.

وأكد الصقر أهمية غرس مفاهيم التخطيط المالي منذ المراحل المبكرة بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيا وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المستقبلية موضحا أن برنامج الثقافة المالية (بنكي) لا يقتصر على الجانب النظري بل يتضمن سلسلة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية المصممة بأساليب تعليمية مبتكرة.

وذكر أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعريف الطلبة بأساسيات الإدارة المالية والادخار والتخطيط المالي السليم علاوة على تعزيز مفاهيم النزاهة والمسؤولية في التعاملات المالية بما يسهم في تحويل المعرفة إلى ممارسات يومية تعزز وعي الطلبة ومهاراتهم الحياتية.

من جهتها ثمنت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتورة رنا الفارس هذه الشراكة الاستراتيجية التي تجسد تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية لدى الأجيال الناشئة.

وأكدت الدكتورة الفارس أن تعزيز الوعي بمفاهيم النزاهة والمسؤولية المالية منذ المراحل الدراسية المبكرة يعتبر استثمارا حقيقيا في بناء مجتمع أكثر وعيا ومناعة تجاه الممارسات السلبية والفساد مضيفة أن غرس قيم النزاهة في نفوس الطلبة يمثل ركيزة أساسية في بناء الشخصية الواعية والمسؤولة.

وقالت إن تعزيز هذه المفاهيم من خلال البرامج التوعوية والأنشطة التعليمية يسهم كذلك في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية وتمكين الأجيال القادمة من تبني ممارسات قائمة على الشفافية والأمانة في مختلف جوانب حياتهم.

يذكر أن برنامج الثقافة المالية (بنكي) انطلق العام 2022 في مبادرة مشتركة بين وزارة التربية وهيئة (نزاهة) وبنك الكويت الوطني بهدف تعزيز الثقافة المالية لدى طلبة المدارس عبر تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين التطبيق العملي ومفاهيم الادخار والإنفاق المسؤول والنزاهة.