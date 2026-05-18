بنك الخليج يكرم الفائزين في مسابقة “برنامج الشركة” 2026

ضاري الرشيد البدر وليلى هلال المطيري الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت في صورة جماعية مع الفائزين

في إطار دعمه المتواصل للشباب، كرّم بنك الخليج الفائزين بجائزة “أفضل شركة طلابية” لعام 2026، لفئة طلاب المدارس الثانوية، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين الذي نظمته جمعية إنجاز الكويت في فندق ومنتجع أرجان البدع تحت شعار ” وطن الإنجاز”، بحضور عدد من الجهات والشركات الراعية، والطلاب وأولياء الأمور، والمتطوعين، ومعلمي المدارس.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الشؤون المؤسسية في بنك الخليج وعضو مجلس إدارة جمعية إنجاز الكويت السيد/ ضاري الرشيد البدر: “نبارك للطلاب الفائزين بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2026، ونشيد بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية إنجاز الكويت في تنظيم هذه المسابقة سنوياً.”

وأضاف: “نفخر في بنك الخليج بشراكتنا المستمرة مع جمعية إنجاز الكويتية على مدى أكثر من 20 عاماً، والتي شهدت تبني ودعم العديد من الأفكار الشبابية والشركات التي أصبح بعضها جزءاً من عالم الاقتصاد والأعمال في الكويت اليوم.”

وأكد البدر حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه بتشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، بما يساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة محلياً وعالمياً، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2030 التي تضع الشباب في صميم اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب وكذلك وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مبارك العنزي ضمن لجنة التحكيم “الأول من اليمين”

وأشار إلى أن مسابقة “برنامج الشركة” تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الطموح، إذ توفر لهم تجربة عملية غير مسبوقة في تأسيس وإدارة شركة حقيقية، بدعم ورعاية من مؤسسات كبرى، وفي مقدمتها بنك الخليج.

كما أوضح أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويتية أثمرت عن تدريب آلاف الشباب خلال العام الدراسي 2025/2026، من مختلف المراحل الدراسية، وصولاً إلى حديثي التخرج، وذلك عبر برامج تدريبية متنوعة مثل: “معرض إنجاز لفرص التدريب الميداني”، “برنامج الشركة”، “كيف أبدأ”، “حوار إنجازي”، “الزيارات الميدانية”، إضافة إلى العديد من ورش العمل.

علي صعيد متصل، قام متطوعو بنك الخليج بدور بارز في مساعدة الشباب المشاركين في المسابقة في مختلف برامج إنجاز الكويت هذا العام، فقد كان لهم دور كبير في تقديم برامج الإرشاد الوظيفي ومشاركة المجموعات الطلابية وتوجيههم. وكذلك التدريب في “برنامج الشركة، كما ضمت لجنة تحكيم المسابقة من بنك الخليج السيد/ مبارك العنزي مدير أول استقطاب المواهب في إدارة الموارد البشرية – بنك الخليج.

يُدرس برنامج الشركة الطلاب في المرحلتين الثانوي والجامعة مهارات ريادة الأعمال، وكيفية تأسيس المشاريع التجارية، ويزودهم بمهارات القيادة والإدارة إضافة للثقافة المالية، حيث تتاح لهم الفرصة لإقامة شركة طلابية وإدارتها، ويمر الطلاب بالمراحل الكاملة لتأسيس مشروع جديد؛ حيث يبدأ الطلاب بوضع خطة عمل، ودراسات الجدوى، وبناء الفريق، وجمع رأس المال، وصولاً إلى ابتكار منتج أو خدمة وبيعها ويختتم البرنامج بمسابقة محلية تقام سنوياً لتقييم الشركات الطلابية.