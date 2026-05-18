"زين الكويت" تتعاون مع WHOOP لتعزيز تجربة العملاء برؤى ذكية للأداء واللياقة

أعلنت زين الكويت عن تعاونها مع WHOOP، الشركة الرائدة في تقنيات الأداء البشري، لتتيح لعملائها تجربة مُبتكرة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء عبر باقات Zain Plus وباقة زين للشباب، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن التزام زين المتواصل بتقديم تجارب رقمية مُبتكرة ترتبط بأسلوب حياة العملاء، وتتجاوز خدمات الاتصال التقليدية لتمنحهم قيمة حقيقية في تفاصيل يومهم.

وبصفتها شبكة 5G الأكثر تتويجاً بالجوائز في الكويت، تُواصل زين توسيع نطاق القيمة التي تُقدّمها لعملائها إلى ما هو أبعد من الاتصال، من خلال شراكات عالمية وتجارب تقنية مُبتكرة تُعزّز نمط حياتهم اليومية، فمن خلال تعاونها مع WHOOP، تُتيح زين لعملائها الاستفادة من رؤى ذكية عبر الأجهزة القابلة للارتداء تساعدهم على التدريب بفعالية أكبر، وتحسين عملية التعافي، وفهم مستويات الضغط والتوتر، والارتقاء بالأداء اليومي.

وتُقدّم WHOOP تجربة صحية ورياضية مُتكاملة تعمل على مدار الساعة، تجمع بين تتبّع اللياقة البدنية والإرشاد الصحّي الذكي، لمساعدة المستخدمين على فهم أجسامهم بشكل أعمق وبناء عادات صحّية أفضل مع مرور الوقت.

ومن خلال متابعة مؤشّرات مُهمّة مثل النوم، والتعافي، والجهد اليومي، وتباين مُعدّل نبضات القلب، ومُعدّل نبضات القلب أثناء الراحة، ودورات النوم، تُوفّر WHOOP رؤى شخصية تساعد عملاء زين على التدريب بذكاء، والتعافي بشكل أفضل، وإدارة التوتر، وبدء يومهم باستعدادٍ أكبر.

ويُعزّز هذا التعاون دور زين في تمكين الحياة الرقمية، من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تواكب أسلوب حياة العملاء وحركتهم وعملهم وأدائهم اليومي، وانطلاقاً من غايتها “اتصال دائم – حياة أجمل”، تواصل زين تطوير تجاربها المُبتكرة لتتجاوز مفهوم الاتصالات التقليدي، عبر حلول تجمع بين الاتصال، والتكنولوجيا، والرفاه، والسهولة في الحياة اليومية.

عبر Zain Plus، يمكن للعملاء اقتناء أحدث الأجهزة بسهولة عبر خيارات تقسيط مُيسّرة، بما يجعل أحدث ابتكارات التكنولوجيا أقرب إلى متناولهم، ومن خلال Zain Plus، يمكن للعملاء الحصول على جهاز WHOOP مع اشتراك في العضوية لمدة 24 شهراً ابتداءً من 3.19 د.ك شهرياً فقط.

وتوفّر عضوية WHOOP One رؤى متقدمة واحترافية للياقة البدنية، تشمل النوم، والجهد، والتعافي، والتدريب الشخصي، وقياس السعة القصوى للأكسجين، ومناطق معدل نبضات القلب، بالإضافة إلى الرؤى الهرمونية المخصصة للنساء.

أما عضوية WHOOP Peak، فتُقدّم تجربة أعمق من خلال تحليلات مُتقدّمة للتعافي والأداء، ومتابعة مستويات الضغط والتوتر، وتتبّع الصحّة على المدى الطويل، إلى جانب رؤى سلوكية تساعد المستخدمين على تحسين نمط حياتهم وأدائهم.

كما يمكن للعملاء المؤهّلين لباقات زين للشباب، وهي باقات صوتية آجلة الدفع مُصمّمة للعملاء من عمر 21 إلى 24 عاماً، الحصول على WHOOP One مع مجموعة من مزايا الاتصال والترفيه التي تواكب الاحتياجات الرقمية للعملاء الشباب، والتي تشمل 500 جيجابايت من إنترنت 5G، و500 دقيقة محلية، وإمكانية الوصول إلى منصّتين من منصّات الترفيه، بالإضافة إلى اشتراك في خدمة WHOOP لمدة 24 شهراً.

ومع هذا الإطلاق، تواصل زين بناء شراكات تُثري تجربة العملاء وتُقرّب الابتكارات العالمية من السوق الكويتي، حيث يضيف التعاون مع WHOOP بُعداً جديداً إلى منظومة زين لأسلوب الحياة الرقمي، من خلال تمكين العملاء برؤى مبنية على البيانات تساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل لصحتهم، ولياقتهم، وتعافيهم، وأدائهم اليومي.