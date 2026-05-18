ممثل راعي مسابقة “العلوم والهندسة” يؤكد أهمية دورها كمنصة رحبة لعرض الإبداعات وتنمية البحث العلمي

ممثل راعي المسابقة ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي يتفقدان أحد المشاريع المشاركة ويستمعان إلى شرح

أكد ممثل سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح راعي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الـ12 الشيخ صباح ناصر المحمد الأحمد الصباح أن المسابقة تمثل منذ انطلاقتها منصة رحبة للشباب المبدعين تمكنهم من عرض مشاريعهم العلمية وإبداعاتهم المتميزة وتنمية روح البحث العلمي لديهم.

وقال الشيخ صباح ناصر المحمد في كلمته خلال تدشين المعرض الختامي للمسابقة مساء أمس الأحد والتي ينظمها النادي العلمي الكويتي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إن المسابقة تنسجم مع التوجهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الداعية إلى دعم الأنشطة العلمية والثقافية وتشجيع الشباب على الابتكار والتطوير.

وأعرب عن تقديره للقائمين على المسابقة والأساتذة المشرفين لإصرارهم على إقامة الفعاليات رغم الظروف الاستثنائية وتطويع وسائل الاتصال الحديثة لمتابعة أعمال المتسابقين مثنيا على دور النادي العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في جعل المسابقة إحدى الفعاليات المؤثرة والمهمة محليا.

أعضاء هيئة محكمي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الـ12

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي في كلمته إن المسابقة تعد محطة وطنية بارزة في مسيرة دعم العقول الشابة وتجسيدا لتوجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وبناء اقتصاد معرفي مشيرا إلى أنها الأكبر محليا وتندرج ضمن البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب.

وأوضح الخرافي أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الطاقات المبكرة وصقلها وفق منهجيات حديثة لتهيئة جيل قادر على المنافسة إقليميا ودوليا لافتا إلى حرص النادي على توفير بيئة متكاملة تحتضن الطلبة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع بحثية تؤهلهم لتمثيل الكويت في المحافل العالمية وفي مقدمتها معرض (آيسف).

وأشاد بالدور المحوري لأعضاء هيئة المحكمين واصفا إياهم بـ(العصب الحقيقي) للمسابقة لما يقدمونه من جهد تطوعي رفيع وتقييم مهني دقيق مؤكدا أن الاستثمار في عقول الشباب هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل وأن النادي سيواصل تطوير برامجه لتعزيز مكانة الكويت كمركز للتميز العلمي.

من ناحيتها أكدت نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة العليا للمسابقة الشيخة شيخة محمد جراح الصباح في تصريح صحفي خلال المعرض أن المسابقة تعمل على تقليص الفجوة بين الطلبة ومجال البحث العلمي وتأهيلهم للمنافسات الدولية وتهيئتهم للمرحلة الجامعية.

وأعربت الشيخة شيخة الصباح عن فخرها بالمشاركة الواسعة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة من المحافظات الست مثمنة الدعم الكبير من مؤسسات الدولة وفي طليعتها مؤسسة التقدم العلمي ومعهد الأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لضمان تخريج طلبة يمتلكون كفاءة الابتكار والمنافسة.

بدوره أكد أمين عام النادي العلمي علي الجمعة في تصريح صحفي مماثل أن المسابقة باتت منتدى علميا متكاملا لتبادل الخبرات البحثية ومنصة مستدامة للتواصل بين الجيل الناشئ والمؤسسات الأكاديمية.

وأشار الجمعة إلى حرص النادي على توفير بيئة علمية متقدمة عبر ورش العمل والدورات المكثفة مشيدا بالشراكات الاستراتيجية مع الجهات الأكاديمية والبحثية التي تفتح مختبراتها للطلبة المشاركين لرفع جودة مخرجاتهم البحثية والعلمية.