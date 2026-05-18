فريق “أمان” يبحث مع وزارة التجارة التنسيق والتعاون المشترك

فريق "أمان" يعقد اجتماعا مع وزارة التجارة لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك

عقد فريق العمل المعني بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني (أمان) اجتماعا تنسيقيا مع وزارة التجارة والصناعة لبحث عدد من المحاور ذات الصلة بتبادل المعلومات ورفع الجاهزية المؤسسية بما يدعم توجهات إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني.

وقال الفريق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الاجتماع تناول آليات إدارة العمليات خلال الأزمات والإجراءات المرتبطة بضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية إلى جانب استعراض أطر التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بما يعزز سرعة التعامل مع المستجدات والحد من آثارها.

وأوضح أن الوزارة استعرضت منظومة الجاهزية وخطط وإجراءات الطوارئ المعتمدة لديها للتعامل مع مختلف الحالات الاستثنائية في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة الاستجابة واستمرارية الخدمات الحيوية.

يذكر أن فريق (أمان) التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث ويعنى بتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.