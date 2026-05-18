وزارة الأشغال تواصل تنفيذ أعمال الأسفلت والصيانة الجذرية في محافظة الفروانية

الأشغال العامة تواصل تنفيذ أعمال الأسفلت والصيانة الجذرية في محافظة الفروانية

أكدت وزارة الأشغال العامة مواصلتها تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية في محافظة الفروانية – منطقة العمرية وفق خطة تطويرية متكاملة ضمن جهودها المتواصلة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الطرق في البلاد.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الأعمال تشمل تنفيذ طبقات الأسفلت وأعمال الفرش والمعالجات الفنية بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان التي شددت على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشاريع.