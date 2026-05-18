التجارة: 3.63 مليون دينار رسوم خدمات المعادن الثمينة في 2025

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين إن تقرير إدارة المعادن الثمينة لعام 2025 أظهر تحصيل رسوم إجمالية بلغت نحو 63ر3 مليون دينار كويتي (نحو 8ر11 مليون دولار أمريكي) نتيجة خدمات الفحص والمعايرة والخدمات المرتبطة بها.

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رسوم خدمات فحص المعادن والأحجار الثمينة شكلت الجزء الأكبر بنحو 26ر3 مليون دينار (نحو 6ر10 مليون دولار) فيما بلغت رسوم الخدمات الأخرى نحو 374 ألف دينار (نحو 2ر1 مليون دولار).

وأضافت أن إجمالي عدد معاملات فحص المعادن والأحجار الثمينة بلغ نحو 58 ألف معاملة شملت نحو 33 ألف معاملة لفحص الأكسسوارات المطلية ونحو 25 ألف معاملة للمسابيح.

وبينت الوزارة أن عمليات الفحص حسب الوزن أظهرت تسجيل نحو 3ر132 مليون غرام من المعادن والأحجار الثمينة خلال العام حيث تصدر الذهب الكميات بنحو 3ر33 مليون غرام برسوم بلغت نحو 67ر1 مليون دينار (نحو 4ر5 مليون دولار) تلاه الفضة بنحو 9ر87 مليون غرام ورسوم قاربت 882 ألف دينار (نحو 8ر2 مليون دولار).

وذكرت أن فحص الأحجار الصناعية ذات القيمة سجل نحو 3ر36 ألف غرام برسوم تقارب 81ر1 ألف دينار فيما بلغت كميات الأحجار الأخرى نحو 79 ألف غرام برسوم تقارب 4 آلاف دينار (نحو 13 ألف دولار).

وأفادت الوزارة بأن فحص الأكسسوارات المطعمة بالأحجار سجل نحو 2ر1 مليون غرام برسوم بلغت نحو 24 ألف دينار (نحو 78 ألف دولار) في حين بلغت الإكسسوارات المطعمة بالماس نحو 3 آلاف غرام برسوم تقارب 174 دينارا (نحو 565 دولارا).

وأشارت إلى أن فحص السبائك والعملات الذهبية سجل نشاطا ملحوظا حيث بلغت رسوم سبائك الذهب نحو 62 ألف دينار (نحو 201 ألف دولار) لوزن تجاوز 2ر1 مليون غرام إضافة إلى نحو 63 ألف دينار (نحو 204 آلاف دولار) لسبائك أخرى بوزن يقارب 630 ألف غرام.

ولفتت الوزارة إلى أن خدمات الطرود المرتبطة بالفحص سجلت نحو 3 آلاف معاملة بإجمالي رسوم بلغ نحو 26 ألف دينار (نحو 84 ألف دولار) توزعت بين الإفراجات وكشف المشغولات وشهادات الدمغة.

وبينت الوزارة أن الخدمات الأخرى سجلت نحو 5ر44 ألف معاملة بإجمالي رسوم بلغ نحو 348 ألف دينار (نحو 1ر1 مليون دولار) تصدرتها رسوم الإفراج التجاري بنحو 5ر15 ألف معاملة ورسوم قاربت 155 ألف دينار (نحو 504 آلاف دولار) تلتها معاملات استلام المعارض بأكثر من 9 آلاف معاملة ورسوم قاربت 72 ألف دينار (نحو 234 ألف دولار).

وذكرت أن شهادات الإعفاء من الدمغة سجلت نحو 5ر8 ألف معاملة برسوم قاربت 34 ألف دينار (نحو 110 آلاف دولار) كما بلغت معاملات فحص المعادن عبر المطار 289 معاملة برسوم تقارب 10 آلاف دينار (نحو 5ر32 ألف دولار).

وأفادت (التجارة) بأن معاملات الفحص في المباركية سجلت نحو 3 آلاف معاملة برسوم قاربت 31 ألف دينار (نحو 100 ألف دولار) إلى جانب نحو 3ر4 ألف معاملة لكشف المشغولات برسوم بلغت نحو 17 ألف دينار (نحو 55 ألف دولار).

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس حجم النشاط في سوق المعادن الثمينة في دولة الكويت وارتفاع مستويات الامتثال لإجراءات الفحص والمعايرة بما يعزز حماية المستهلك ويضمن جودة المنتجات المتداولة ويدعم الثقة في السوق المحلي.