شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تطلق مفهوم ASICS Sportstyle لأول مرة بالعالم في الكويت

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية اليوم عن افتتاح أول فرع لـ أسيكس سبورت ستايل ASICS SportStyle في العالم، في مجمع الأڤنيوز – المرحلة الرابعة (إلكترا) في الكويت، للكشف عن المفهوم الجديد للعلامة التجارية. ويقدم الفرع الجديد مجموعة مبتكرة من الأحذية المخصصة لنمط الحياة العصري، ويوفر تجربة تسوق مميزة لمحبي الأحذية الرياضية في الكويت.

يمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة للعلامة التجارية أسيكس ASICS، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير منتجاتها وتعيد تقديم الإرث الرياضي الذي تشتهر به من خلال تصاميم تجمع بين الراحة والجودة وتلائم الاستخدام اليومي.

يعرض الفرع الجديد في مجمع الأڤنيوز تشكيلة مميزة من الأحذية العصرية التي تعكس ابتكارات العلامة التجارية أسيكس ASICS وتواكب توجهات الموضة. ويتميز المحل بتصميمه الداخلي الأنيق والمريح ليقدم تجربة تسوق متكاملة تنسجم مع تطلعات العملاء المهتمين بالموضة وأسلوب الحياة العصري.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد/ خالد فيصل المطوع: “يسرّنا الإعلان عن افتتاح أول فرع لـ ASICS Sportstyle في الكويت بمفهومه الجديد، في خطوة تعكس عمق شراكتنا مع العلامة التجارية أسيكس ASICS، وحرصنا المستمر على تقديم مفاهيم مبتكرة في قطاع التجزئة. يأتي هذا الافتتاح تأكيداً على التزامنا بتوفير منتجات تجمع بين الأسلوب الرياضي والأناقة العصرية، بما يواكب أنماط الحياة المتجددة ويلبّي تطلعات عملائنا في السوق الكويتي.”

شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية هي واحدة من أكبر شركات التوزيع والتجزئة في الكويت، تأسست عام 1918. تدير عملياتها في عدة قطاعات متنوعة وتمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة في السوق الكويتي.