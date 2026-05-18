دولة الكويت تدين العدوان على السعودية بمسيرات قادمة من العراق

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية والتي تم التصدي لها بنجاح في استمرار لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2817 وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين إنها إذ تدين ذلك الاعتداء السافر لتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة اراضيها.