وزير الخارجية يطمئن خلال اتصال مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي على السلامة بمحطة براكة النووية

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية جرى خلال الاتصال الاطمئنان على إجراءات السلامة في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بعد الاعتداء المدان الذي تعرضت له المحطة.

ووفق البيان جدد وزير الخارجية خلال الاتصال تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.