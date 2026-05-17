رئيس البرلمان العربي يدين استهداف محطة “براكة” النووية بدولة الإمارات

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي

دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الاحد الاستهداف السافر الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة وأسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة (براكة) للطاقة النووية.

وأكد رئيس البرلمان العربي فى بيان أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة مضيفا ان الاعتداء يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة دولة الإمارات ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وجدد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمه التام لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية مؤكدا موقف البرلمان العربي الرافض لكل أشكال الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.