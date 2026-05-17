أمين عام الجامعة العربية يدين استهداف محطة “براكة” للطاقة النووية في الإمارات

الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد استهداف محطة (براكة) للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة مؤكدا أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.

وأعرب أبو الغيط عن ارتياحه لتأكيد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أن الحريق الذي نشب في محيط المحطة لم يؤثر على سلامة المنشأة أو مستويات السلامة الإشعاعية.

وأكد الأمين العام تضامن جامعة الدول العربية مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها.