لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 2988 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الأحد عن ارتفاع عدد قتلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 2988 قتيلا.

وذكر التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة أن العدد الإجمالي لضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس حتى 17 مايو ارتفع إلى 2988 قتيلا و9210 جرحى.

وفي سياق متصل بالأوضاع الميدانية واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التفجير العنيفة في بلدة (الخيام) الحدودية حيث يقوم بتفخيخ منازل ومبان سكنية ومحال تجارية إضافة إلى أحياء كاملة قبل نسفها وتجريفها تحت غطاء ناري كثيف.

يذكر أن لبنان شهد منذ الثاني من مارس الماضي تصعيدا عسكريا واسعا وغارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وخلف دمارا واسعا في المباني السكنية والبنى التحتية وأدى إلى نزوح مئات الآلاف.