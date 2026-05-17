وزيرا الداخلية الكويتي والبحريني يؤكدان أهمية توحيد الجهود الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة

وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد عقب استقبال الشيخ فهد اليوسف لوزير الداخلية البحريني والوفد المرافق له في مطار الكويت الدولي لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية حيث حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب وعدد من القيادات الأمنية.

وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات لا سيما المجال الأمني.

وأكد دعم دولة الكويت الكامل لمملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية تهدف إلى حفظ أمنها واستقرارها مشيدا بما تتمتع به الأجهزة الأمنية البحرينية من كفاءة عالية ويقظة ميدانية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

وذكر البيان أن الجانبين عقدا اجتماعا في قصر بيان عقب مراسم الاستقبال حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أنه تم استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك.

وذكر أن الجانبين أكدا حرص البلدين الشقيقين على دعم كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والتكامل.

وعقب الاجتماع غادر الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة البلاد حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وعدد من القيادات الأمنية.