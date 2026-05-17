قنصلية دولة الكويت في جدة تعلن جاهزيتها الكاملة لخدمة الحجاج الكويتيين ورعايتهم

القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب

أعلن القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب اليوم الأحد اكتمال استعدادات القنصلية العامة لموسم حج 1447 هجري وجاهزية فرق القنصلية لتقديم الدعم والرعاية لحجاج دولة الكويت بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في إطار حرص دولة الكويت على رعاية مواطنيها في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ودعا القنصل التنيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) المواطنين الكويتيين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام إلى أهمية الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الخاصة بالحج الصادرة من قبل الجهات المختصة السعودية التي تقتضي إلزامية الحصول على (تصريح حج) للدخول الى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأوضح أن القنصلية باشرت منذ وقت مبكر تنفيذ خطة متكاملة شملت تشكيل فرق عمل مختصة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق المستمر مع بعثة الحج الكويتية برئاسة وزارة الشؤون الإسلامية وعضوية كافة الجهات الكويتية المشاركة بالإضافة إلى التعاون مع السلطات المختصة في المملكة.

وأشار القنصل إلى تخصيص مكتب مناوبة في مكة المكرمة لمتابعة أوضاع الحجاج الكويتيين ميدانيا طوال فترة الموسم وحتى مغادرة آخر حاج إلى جانب متابعة وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة انطلاقا من حرصها على سلامتهم وراحتهم منذ لحظة وصولهم وحتى عودتهم الى أرض الوطن.

وأضاف أن القنصلية خصصت فريق عمل لمتابعة شؤون المواطنين الكويتيين الموجودين في المنطقة الغربية بالمملكة خلال فترة عيد الأضحى المبارك والعطل الرسمية لضمان استمرارية الخدمات القنصلية من دون انقطاع.

ولفت القنصل الكويتي إلى أنه وفي إطار تعزيز سرعة الاستجابة خصصت القنصلية العامة رقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة للمواطنين الكويتيين من الحجاج والزوار: 966535571133+.

وأشاد بالجهود الكبيرة للحكومة السعودية ومنظومة الجهات ذات العلاقة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن ورفع مستويات جودة البنى التحتية والمنشآت والخدمات والتطوير المستمر بهدف توفير سبل الراحة للحجاج عاما بعد عام.

وأكد استمرار تنسيق القنصلية مع وزارة الشؤون الإسلامية وكافة الجهات الوطنية المشاركة مشيدا بتنظيم بعثة الحج الكويتية وبالجهود المبذولة والتعاون القائم مع الجهات المعنية في المملكة بما يسهم في توفير أعلى مستويات الراحة والسلامة لحجاج دولة الكويت.