وزير الصحة يصدر قرار باعتماد وتسعير 268 صنفا جديدا من الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد قرارا وزاريا يقضي باعتماد وتسعير 268 صنفا جديدا من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في خطوة تهدف إلى تحقيق أمن دوائي مستدام واستكمالا لجهود الوزارة في تحديث المنظومة الدوائية وتوفير العلاج الآمن والفعال بأسعار تنافسية.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن إجمالي الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية التي شملتها قرارات الاعتماد وخفض الأسعار يرتفع إلى 1922 صنفا وذلك في إطار توجه الوزارة إلى توفير الأدوية بأسعار تعد الأرخص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بما يخدم مصلحة المرضى ويعزز كفاءة واستدامة الخدمة الصحية في البلاد.

وأوضحت أن القائمة المعتمدة شملت علاجات الأمراض المزمنة مثل أحدث الأدوية المبتكرة لعلاج السمنة والضغط والسكري والربو وأمراض القلب والأورام وعلاجات متقدمة للوقاية من الذبحة الصدرية وأحدث المستحضرات لعلاج الأورام والسرطان ومكافحة العدوى والالتهابات. واضافت أن القائمة شملت كذلك أحدث جيل من العقاقير المخصصة للمضادات الحيوية والمضادة للميكروبات لضمان فاعلية قصوى في بروتوكولات العلاج.

وبينت الوزارة أن آلية التسعير الجديدة استندت إلى دراسات فنية دقيقة تعتمد على الأسعار المرجعية في المنطقة والعالم مع مراجعة دورية تضمن استقرار السوق. وذكرت أن هذه القرارات التنظيمية تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق الدواء وضمان التزام كافة الجهات بالأسعار المعتمدة بما يحقق الاستدامة والشفافية في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية.