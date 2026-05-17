“زين”: شراكة استراتيجية مع ktech وCCK لتمكين الكفاءات الوطنية وقيادة مُستقبل المهارات

صورة تجمع مسؤولي زين وكلية الكويت التقنية والكلية الكندية في الكويت

وقّعت زين الكويت مُذكّرتي تفاهم مع كُلّية الكويت التقنية (ktech) والكُلّية الكندية في الكويت (CCK)، في تعاونٍ استراتيجيٍ يهدف إلى تعزيز الروابط بين القطاعين الأكاديمي والخاص، وخلق فرص عملية للطلبة والشباب في الكويت.

جاء الإعلان عن التعاون في مركز زين للابتكار (ZINC)، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس مجلس الأمناء في كلية الكويت التقنية (ktech) مشاري أيمن بودي، ورئيس مجلس الأمناء في الكلية الكندية في الكويت (CCK) عثمان أيمن بودي، ورئيس كلية الكويت التقنية (ktech) أ. د. أيمن سليمان الزايد، ونائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية (ktech) عبدالرحمن عبدالقادر العجيل، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الكلية الكندية في الكويت (CCK) د. أماني حاجي حسن، إلى جانب مسؤولي الشركاء الثلاث.

تعكس هذه الخطوة التزام زين المتواصل بتعزيز الابتكار والاستدامة وتمكين الشباب وتطوير القدرات الوطنية، حيث ستتعاون زين مع الجهتين على إطلاق مبادرات تُركّز على ريادة الأعمال، والتحوّل الرقمي، وتطوير الطلبة، وتبادل المعرفة، والمشاريع المرتبطة بالاستدامة، بما يسهم في إعداد المواهب الشابّة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لاقتصاد المُستقبل.

وستدعم الاتفاقيتان تطوير تجارب عملية قائمة على الابتكار للطلبة، بما يشمل ورش العمل، وفرص التدريب، وبرامج الإرشاد، والمحاضرات المتخصصة، ومسابقات الهاكاثون، والتدريب العملي، والبرامج التعاونية المستقبلية، حيث تهدف هذه المبادرات إلى ربط التعليم الأكاديمي بالتجارب العملية في بيئة العمل، بما يساعد الطلبة على تعزيز مهاراتهم الوظيفية والتقنية والإبداعية والريادية.

قال وليد الخشتي: “نؤمن في زين بأن التعاون الهادف بين القطاعين الأكاديمي والخاص يُمثّل عنصراً أساسياً في إعداد الشباب لفرص المُستقبل، لهذا، يعكس تعاوننا اليوم مع شركائنا في ktech وCCK التزامنا بتمكين الطلبة من خلال منحهم تجارب عملية، ومهارات مستقبلية، وفرصاً للوصول إلى منصّات قائمة على الابتكار تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى أثر ملموس في المجتمع.”

وأضاف الخشتي: “تستند هذه الشراكة إلى دور زين الراسخ كمؤسسّة وطنية تتّبع نهجاً واضحاً لتمكين التعليم وتمكين الشباب والابتكار الرقمي، فمن خلال العمل الوثيق مع المؤسسات الأكاديمية، نهدف إلى دعم رؤية الكويت الأوسع لتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص شاملة تمكّن المواهب الشابة من الإسهام في النمو المستدام للدولة”.

وليد الخشتي متوسطاً مشاري بودي وأ. د. أيمن الزايد

قال مشاري أيمن بودي: “تمثل هذه الشراكة مع زين الكويت فرصة استراتيجية لتعزيز دور كلية الكويت التقنية ktech في ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتمكين الطلبة من اكتساب مهارات مستقبلية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير. نحن في ktech نؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية يبدأ من توفير بيئة تعليمية قائمة على التجربة والابتكار والتعلم العملي، تتيح للطلبة الربط في مسارات واقعية في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والتحول الرقمي. ومن خلال هذه المبادرة، نواصل التزامنا بإعداد خريجين قادرين على الإسهام بفاعلية في اقتصاد المعرفة ودفع مسيرة التنمية في دولة الكويت.”

وقال أ. د. أيمن سليمان الزايد: “تعكس هذه الشراكة مع زين الكويت التزام كلية الكويت التقنية ktech بتطوير نموذج تعليمي تطبيقي متكامل يقوم على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق. نحن في الكلية نعمل على ترسيخ منهجية تعليمية تركز على الجودة والابتكار وربط المحتوى الأكاديمي بالواقع العملي من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص. ويأتي هذا التعاون ليعزز قدرتنا على تطوير بيئة تعليمية تستجيب للتحولات المتسارعة في سوق العمل، بما يسهم في إعداد طلبة قادرين على تقديم حلول مبتكرة ودعم مسارات التنمية في دولة الكويت من خلال التعليم التطبيقي الفعّال.”

وليد الخشتي متوسطاً عثمان بودي وعبدالرحمن العجيل ود. أماني حسن

وقال عثمان أيمن بودي :”تعكس هذه الشراكة التزام الكلية الكندية في الكويت CCK بتعزيز التكامل بين التعليم والقطاع الخاص، من خلال توفير فرص تعليمية تطبيقية تُثري تجربة الطلبة وتوسع آفاقهم المهنية. في CCK نحرص على تمكين الطلبة عبر برامج تركز على الابتكار والتعلم العملي. وتهدف هذه المبادرات إلى إعداد جيل من الخريجين يمتلك المهارات والمعرفة التي تؤهله للمنافسة في بيئة عمل عالمية متسارعة التطور، والمساهمة في بناء مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة”.

وستتعاون زين مع ktech وCCK في عدد من المحاور الرئيسية، بما في ذلك تنمية الشباب والتعلّم التجريبي، والابتكار وريادة الأعمال، والتفاعل الأكاديمي، وإشراك الطلبة في برامج منظومة زين، مثل تحدّي زين للابتكار ومبادرات مركز زين للابتكار (ZINC)، كما سيشمل التعاون تعزيز المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، بما يساعد الطلبة على استكشاف مسارات عملية في المجالات الناشئة.

وتولي الشراكة اهتماماً خاصاً بالتنوع والشمول، من خلال مبادرات تهدف إلى تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وضمان إتاحة الفرص بصورة شاملة لجميع الطلبة.

ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تهدف الجهات الثلاث إلى خلق قيمة طويلة الأمد للطلبة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع الأوسع، كما تُعزز مُذكّرة التفاهم مكانة زين كشريكٍ استراتيجيٍ في الابتكار والمعرفة ضمن المنظومة التعليمية في الكويت، بما يؤكّد التزامها ببناء كفاءات مُستقبلية ودعم شراكات مؤثّرة تُسهم في التنمية الوطنية.