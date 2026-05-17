هيئة الغذاء: تحريز تشغيلات خاصة بتركيبة حليب “دنالاك” للاشتباه بوجود مادة “Cereulide”

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة بقسم المتابعة والتفتيش الفني بإدارة الأغذية المستوردة أنه تم بعد التوجه إلى مخزن إحدى الشركات المعنية تحريز عدد من التشغيلات الخاصة بتركيبة حليب الماعز (دنالاك) وذلك بناء على تقرير المتابعة الوارد عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بشأن الاشتباه باحتمالية وجود مادة الـ(Cereulide).

وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والفنية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في إطار حرصها على تعزيز الرقابة الغذائية وحماية صحة المستهلكين وسلامتهم.