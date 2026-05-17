ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا على هامش القمة الأوروبية الخليجية باليونان

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني والوفد المرافق

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء معالي رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة.

وتسلم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء رسالة موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.