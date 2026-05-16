ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس فنلندا على هامش القمة الأوروبية الخليجية باليونان

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم مع فخامة رئيس جمهورية فنلندا الصديقة أليكسندر ستوب والوفد المرافق له على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء لفخامته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما لجمهورية فنلندا الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية فنلندا الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.