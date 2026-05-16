ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على هامش القمة الأوروبية الخليجية باليونان

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا لا سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة.

حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير عبدالله ناصر العبيدي.