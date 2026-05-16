وزارة النفط: نعتز بكوادرنا ونقدر دورهم في دعم استدامة القطاع النفطي وتعزيز الأداء المؤسسي

وزارة النفط

أعربت وزارة النفط اليوم السبت عن اعتزازها بكوادرها الوطنية من العاملين والعاملات في مختلف القطاعات الفنية والإدارية والإعلامية والتنظيمية مؤكدة تقديرها لما يقدمونه من جهود مخلصة وإسهامات فاعلة في دعم مسيرة القطاع النفطي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة يوم المرأة الكويتية الذي يصادف السادس عشر من مايو من كل عام أن العنصر البشري الوطني الركيزة الأساسية في تحقيق أهداف الوزارة وخططها الاستراتيجية. وأشادت بما تبديه الكفاءات الوطنية من التزام ومهنية عالية في إدارة مختلف الملفات والمهام بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الكويت في قطاع الطاقة والمحافظة على استدامة مواردها الحيوية.

وأضافت أن كوادرها الوطنية أثبتت قدرتها على التعامل بكفاءة واقتدار مع مختلف التحديات والمتغيرات من خلال العمل بروح الفريق الواحد والحرص على تطوير بيئة العمل المؤسسية وتعزيز مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي ورفع مستويات الجاهزية في مختلف الإدارات والقطاعات التابعة للوزارة.

وتحيي دولة الكويت يوم المرأة الكويتية في الـ16 من شهر مايو من كل عام باعتباره محطة تاريخية فارقة في مسيرة البلاد حين نالت المرأة كامل حقوقها السياسية في مثل هذا التاريخ قبل 21 عاما.