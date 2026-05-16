مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف ويحرز كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بتسجيل هدف

أحرز فريق (مانشستر سيتي) كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على (تشيلسي) بهدف من دون رد في لقاء نصف النهائي الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب (ويمبلي) في لندن أمام قرابة 84 ألف متفرج.

ورغم السيطرة الواضحة للاعبي السيتي على مجريات اللعب إلا ان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي لا سيما بعد إلغاء حكم اللقاء هدفا سجله مهاجم السيتي النرويجي ايرلينغ هالاند بداعي التسلل.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل السيتي محاولاته على المرمى إلى ان توجت إحدى هجماته المرتدة بهدف الفوز في الدقيقة 72 بتوقيع لاعبه الغاني أنطوان سيمينيو الذي حول كرة عرضية الى شباك حارس (تشيلسي) الإسباني روبرت سانتشيز.

وبهذا التتويج رفع (مانشتسر سيتي) حصيلته إلى الكأس الثامنة في تاريخه علما ان آخر مرة فاز بها كانت في موسم (2022-2023).

يذكر ان (تشيلسي) فاز هو الآخر بكأس الاتحاد في ثماني مناسبات آخرها في موسم (2017-2018).