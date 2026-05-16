دكتورة كويتية تقوم بعمليتين مباشرتين باستخدام تقنيات المناظير المتقدمة خلال المؤتمر الأوروبي لمناظير الجهاز الهضمي

الدكتورة أسماء الكندري اثناء إجراء الحالات مباشرة

قامت طبيبة استشارية كويتية بعمليتين مباشرتين أمام الحضور في مؤتمر أوروبي رفيع المستوى تشملان إزالة ورم في الدودة الزائدة باستخدام منظار القولون وإزالة ورم في القولون المستعرض عبر تقنيات المناظير المتقدمة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن استشارية أمراض ومناظير الجهاز الهضمي في مستشفى الجهراء الدكتورة أسماء الكندري ممثلة عن دولة الكويت قامت بالعمليتين المذكورتين خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي الذي تقام فعالياته في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وذكرت الوزارة أن الدكتورة الكندري تشارك كمحاضر ضمن جلسة علمية متعددة التخصصات تناقش تقييم وفرز حالات أمراض الجهاز الهضمي المعقدة بمشاركة مختصين في أمراض ومناظير الجهاز الهضمي وطب الأورام والجراحة والهستوباثولوجي وذلك ضمن نموذج علمي يعكس أهمية التكامل بين التخصصات الطبية للوصول إلى أفضل القرارات العلاجية للحالات المرضية.

وأوضحت أن الدكتورة الكندري تتميز بكونها المشاركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وهي تمثل دولة الكويت بين مجموعة من الخبراء العالميين المشاركين في البرنامج العلمي للمؤتمر من 13 دولة مختلفة.

وأشارت إلى الجانب البحثي حيث شاركت بورقة علمية تتناول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم مدى عمق أورام الجهاز الهضمي عبر استخدام تقنيات ومناظير مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد عمق الآفات والأورام وتحسين دقة التقييم العلاجي واتخاذ القرار الطبي.

وبينت أن الدكتورة الكندري تشغل عضوية لجنة وضع البروتوكولات والإرشادات الطبية الخاصة بأمراض ومناظير الجهاز الهضمي في الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي.

ولفتت إلى أن المؤتمر يعد من أبرز وأكبر المؤتمرات الأوروبية والعالمية المتخصصة في مجال مناظير وأمراض الجهاز الهضمي وتنظمه الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي حيث يشهد سنويا مشاركة واسعة من الاستشاريين والباحثين والخبراء في مجالات المناظير العلاجية والتشخيصية وطب الأورام والجراحات الدقيقة والتقنيات الحديثة المرتبطة بالجهاز الهضمي.

وأفادت بأن نسخة عام 2026 تتضمن أكثر من 12 مسارا علميا متزامنا إلى جانب جلسات علمية متقدمة وورش تدريبية تخصصية وعروض مناظير حية تنقل مباشرة من مراكز أوروبية مرجعية إضافة إلى مشاركة خبراء من 5 قارات مختلفة وتقديم عدد كبير من الأوراق والملخصات العلمية التي تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات العلاجية والبحثية في المجال.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاركة تعكس الحضور العلمي المتقدم للكفاءات الطبية الكويتية في المحافل الطبية الدولية وما يشهده القطاع الصحي في دولة الكويت من تطور في المجالات التخصصية الدقيقة لا سيما في مجال مناظير الجهاز الهضمي والتقنيات العلاجية الحديثة.