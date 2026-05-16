النيابة العامة تعرب عن اعتزازها بما حققته المرأة الكويتية من إنجازات مميزة

أعربت النيابة العامة اليوم السبت عن اعتزازها بما حققته المرأة الكويتية من إنجازات مميزة في ميادين عملها القضائي وذلك بمناسبة يوم المرأة الكويتية.

وقالت النيابة العامة في بيان صحفي إن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها المهنية واقتدارها في مباشرة التحقيقات والتصرف في القضايا والادعاء أمام المحاكم منذ التحاق أول دفعة من وكيلات النائب العام بسلك النيابة مسهمة بفاعلية في إقامة العدل وترسيخ سيادة القانون.

وأضافت أن المرأة تتبوأ اليوم في النيابة العامة عددا من المواقع القيادية وتسهم في إعداد المبادرات القانونية وتمثيل النيابة في المحافل المحلية والدولية إضافة إلى دورها الفاعل في برامج التدريب والتوعية القانونية.

وأكدت أن هذه المناسبة تجسد ما تحظى به المرأة الكويتية من دعم وتمكين وما بلغته من مكانة راسخة تعكس جدارتها في أداء رسالتها بكل اقتدار وإخلاص.