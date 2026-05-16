فاطمة حيات: المرأة الكويتية ساهمت بترسيخ دعائم النهضة الشاملة للكويت

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات

أكدت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة، فاطمة حيات، أن يوم المرأة الكويتية الذي يصادف 16 مايو من كل عام، يجسد محطة وطنية ذات دلالات حضارية عميقة، ويستحضر المسيرة الزاخرة بالعطاء التي خطتها المرأة الكويتية عبر عقود من العمل والإنجاز، أسهمت من خلالها في ترسيخ دعائم النهضة الشاملة لدولة الكويت على مختلف الصعد، التنموية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

وقالت حيات: “إن المرأة الكويتية قدّمت نموذجا مشرفا في الإخلاص والتفاني والانتماء الوطني، واتخذت من النهج الأكاديمي الرصين، والبحث العلمي، والتأهيل المعرفي المستمر، مسارا استراتيجيا للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، حتى أصبحت شريكا أصيلا ومحورا رئيسيا في منظومة التنمية المستدامة”.

وأشارت إلى أن “المرأة الكويتية سجلت حضورا رياضيا لافتا ومشرفا في مختلف المحافل الخليجية والإقليمية والآسيوية والدولية، ونجحت في رفع اسم الكويت عاليا بفضل ما تمتلكه من إرادة صلبة، وطموح متجدد نحو تحقيق أعلى مستويات التميز والإنجاز”.

وأضافت، “هذا الحضور الريادي لم يقتصر على منصات التتويج فحسب، بل امتد ليشكل رافدا أساسيا في ترسيخ الثقافة الرياضية، وتعزيز مكانة الرياضة النسائية، والإسهام في تطوير المنظومة الرياضية محليا وإقليميا، بما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة الكويتية باعتبارها شريكا فاعلا في صناعة الإنجاز الوطني وترسيخ الهوية الرياضية للكويت”.