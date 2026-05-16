“التحريات المالية” توقع مذكرة تعاون مع هيئة المعلومات المالية بالمغرب

رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد خلال توقيعه مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية

وقعت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.

وقالت وحدة التحريات المالية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن التوقيع جرى على هامش الاجتماع ال42 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.

وأشارت إلى أن الاجتماع الذي شارك فيه وفد ترأسه رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد شهد مناقشة تقرير المتابعة المعززة لدولة الكويت والذي أسفر عن رفع درجة الالتزام الفني لعدد من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) بما يعكس التقدم الذي تحرزه دولة الكويت في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش مستجدات الأطر التشريعية والرقابية وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة المخاطر والتحديات الناشئة.

وأكدت التزام دولة الكويت المستمر بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية في تعزيز النزاهة المالية وحماية الأنظمة الاقتصادية من الجرائم المالية.