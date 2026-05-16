البنك التجاري الكويتي يحتفي بيوم المرأة الكويتية ويؤكد دعمه المستمر للكفاءات النسائية

في الذكرى السنوية التي تصادف السادس عشر من شهر مايو من كل عام، والتي تحتفي من خلالها دولة الكويت بدور المرأة الكويتية الريادي والمؤثر في المجتمع، لما له من تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الوطنية والإنجازات في شتى المجالات، يحتفي البنك التجاري الكويتي بيوم المرأة الكويتية، وذلك من منطلق حرصه المستمر على تمكين الكفاءات النسائية وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار داخل البنك، وتقديراً للدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية ودفع مسيرة العطاء والتنمية في دولة الكويت.

وبهذه المناسبة، نظم البنك تجمع للقيادات النسائية في مختلف الإدارات والقطاعات في البنك ، بدءاً من القيادات التنفيذية ومديرات الإدارات ووصولاً إلى عناصر نسائية متعددة في الإدارة الوسطى والإشرافية، في مشهد يعكس المكانة التي تحظى بها المرأة داخل البنك التجاري الكويتي ودورها الفاعل في مسيرة النجاح والتطوير.

وفي هذا السياق، صرحت رئيس الجهاز التنفيذي في البنك – السيدة/ إلهام محفوظ – قائلة: “على مدى السنوات، دأب البنك على تشجيع مبدأ الشمولية في بيئة العمل ودعم الكوادر النسائية الكويتية في البنك، وذلك من خلال توفير مختلف البرامج التدريبية وفرص العمل لهن والتي كانت الركيزة الأساسية لنجاح البنك التجاري الكويتي، حيث تمكن العنصر النسائي الوطني في مصرفنا من قيادة مختلف الإدارات والقطاعات بشكل مميز وفعال، وأصبح دور المرأة الكويتية القيادي ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات مصرفنا.”

وأضافت مبينة أن المرأة الكويتية أثبتت حضورها وتميزها في مختلف المناصب القيادية داخل البنك، وأسهمت بشكل ملموس في تحقيق الإنجازات وترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المؤسسي، مشيرة إلى أن البنك يحرص على توفير بيئة عمل داعمة تتيح للمرأة فرص التطور والنمو المهني مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والشخصية.

ومن جهتها، أكدت أماني الورع – نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي – أن “التجاري” يولي اهتماماً كبيراً بدعم المرأة الكويتية وتمكينها من جميع الجوانب المهنية والعملية مؤكدة حرص البنك على تنظيم فعاليات توعوية وصحية واجتماعية خاصة بالنساء، وذلك انطلاقاً من إيمانه بقدرة المرأة الكويتية وكفاءتها ودورها الأساسي في تحقيق التنمية المؤسسية والمجتمعية.

وأوضحت أن احتفال البنك بيوم المرأة الكويتية يأتي تقديراً لعطاء المرأة الكويتية ودورها الريادي في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت، مؤكدة استمرار البنك في تبني المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة وتدعم طموحاتها المهنية والقيادية.

هذا، ويؤكد البنك التجاري الكويتي دوماً أن النجاحات التي تحققها القيادات النسائية تمثل مصدر فخر واعتزاز وتعكس آفاق الإبداع والتميز في صناعة التغيير على المستوى المهني، بما يعزز التزام البنك الراسخ بمبدأ تمكين الكفاءات الوطنية وخاصة المرأة الكويتية.