أربيلوا سيكون “سعيدا” في حال عودة مورينيو إلى ريال مدريد الموسم المقبل

جوزيه مورينيو

قال مدرب ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا السبت إنه سيكون سعيدا في حال تولي البرتغالي جوزيه مورينيو خلافته وقيادة النادي في الموسم المقبل.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي المخضرم، الذي قاد ريال مدريد بين عامي 2010 و2013 ودخل آنذاك في صدامات شهيرة مع برشلونة بقيادة مدربه بيب غوارديولا، بقوة بالعودة إلى مقعد التدريب في ملعب سانتياغو برنابيو.

ويشرف مورينيو حاليا على تدريب بنفيكا، ويُعد اختياره مجددا خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريس، بعد أن أنهى “لوس بلانكوس” موسما ثانيا تواليا من دون التتويج بأي لقب كبير.

وقال أربيلوا للصحافيين: “بالنسبة لي، كلاعب سابق في (ريال) مدريد وكمشجع لمدريد، جوزيه مورينيو هو الرقم واحد. إنه واحد منا”.

وأضاف: “إذا عاد الموسم المقبل، سأكون سعيدا جدا برؤيته يعود إلى بيته”.

وكان أربيلوا قد تولى المهمة خلفا لشابي ألونسو في كانون الثاني/يناير، لكنه فشل في إنقاذ موسم صعب لريال مدريد.

وانتقد النجم الفرنسي كيليان مبابي أربيلوا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء منتصف الأسبوع خلال فوز ريال مدريد على ريال أوفييدو.

وكان مبابي قد عاد من إصابة في الفخذ أبعدته عن مواجهة “الكلاسيكو” نهاية الأسبوع الماضي، حين حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني على حساب ريال مدريد.

وقال أربيلوا: “صادفته للتو وقلت له أن يهدأ. أتفهم أن مثل هذه الأمور تتصدر العناوين، لكنها في الواقع أكثر طبيعية مما يظن الناس”.

وتابع: “كنت لاعبا من قبل، وأعرف ما يمكن أن يشعر به اللاعبون في مثل هذه المواقف، اللعب باستمرار، ثم اللعب أقل أو عدم اللعب إطلاقا”.

وأضاف: “أتفهم تماما أن كيليان لم يكن سعيدا بعدم مشاركته الخميس، بل يعجبني ذلك”.

وختم قائلا: “لن أفهم الأمر لو لم يكن يرغب في اللعب. علاقتي به ما زالت كما هي”.