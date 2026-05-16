اتحاد المصارف: المرأة الكويتية تستحوذ على 86% من الحضور في القطاع المصرفي

اتحاد مصارف الكويت

أكد اتحاد مصارف الكويت اليوم السبت استحواذ المرأة الكويتية من الحضور في القطاع المصرفي على بنسبة 86 بالمئة من إجمالي العاملين فيه حتى نهاية مارس 2026 ما يعكس الثقة الكبيرة بكفاءتهن وقدرتهن على الإسهام الفاعل في مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار.

وقال الاتحاد في بيان صحفي بمناسبة يوم المرأة الكويتية الذي يصادف 16 مايو من كل عام إن المرأة الكويتية أثبتت حضورها المتميز وكفاءتها العالية في مختلف مواقع العمل بالقطاع المصرفي لتكون شريكا أساسيا في مسيرة التطوير والتنمية والاستدامة التي يشهدها القطاع.

ونقل البيان عن الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى قولها إن المرأة الكويتية استطاعت على مر السنوات أن ترسخ مكانتها كنموذج للعطاء والتميز والقدرة على مواجهة التحديات مؤكدة أن ما وصلت إليه المرأة في القطاع المصرفي اليوم يعكس حجم الثقة بالكفاءات الوطنية النسائية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المؤسسات المصرفية.

وأضافت العيسى أن البنوك الكويتية تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ودعم حضورها في مختلف المستويات الوظيفية والقيادية عبر توفير بيئات عمل داعمة وفرص متكافئة وبرامج تطوير وتمكين تسهم في تعزيز دور المرأة كشريك فاعل في صناعة مستقبل القطاع المصرفي الكويتي.

وأشار البيان إلى تأكيد عدد من البنوك الكويتية حرصها على دعم وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المناصب القيادية والوظائف التنفيذية انطلاقا من دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية والابتكار والاستدامة في القطاع المصرفي.

ومن جانبها أكدت النائب أول للرئيس – رئيس دعم نجاح العملاء في بنك الكويت الوطني لولوة الصانع أن المرأة شريك أساسي في مسيرة البنك.

وأشارت إلى أن النساء شكلن 4ر42 بالمئة من القوى العاملة في البنك بنهاية عام 2025 فيما شغلن 2ر27 بالمئة من المناصب الإدارية.

بدورها قالت المدير العام للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة في البنك التجاري الكويتي ابتسام الحداد إن المرأة الكويتية كانت وما زالت نموذجا للتفاني والعطاء على مختلف الأصعدة.

وبينت أن نسبة النساء الكويتيات بلغت 35ر44 بالمئة من إجمالي الموظفين الكويتيين في البنك.

من جهتها قالت المدير العام لإدارة الخزينة في بنك الخليج لمياء كرم إن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية ضمن نهج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في البنك.

وأكدت الحرص على توفير الفرص المتكافئة وتعزيز التنوع ودعم القيادات النسائية.

من جانبها قالت المدير العام لإدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش إن المرأة الكويتية أثبتت أنها عنصر فاعل ومساهم رئيسي في تطوير القطاع المصرفي من خلال قيادتها وخبراتها والتزامها بالتطوير المستمر.

وبدورها أكدت المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في بنك الكويت الدولي مآب القاسم أن المرأة الكويتية أثبتت حضورها الريادي من خلال مساهماتها الفاعلة في تطوير الخدمات المصرفية ودعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار.

ومن جهتها قالت المدير العام لإدارة الاتصالات المؤسسية دانة الجاسم إن المرأة الكويتية أثبتت حضورها المؤثر في جميع القطاعات الحيوية لا سيما القطاع المصرفي.

وأكدت أن تمكين المرأة يبدأ بمنحها الفرصة لإطلاق إمكاناتها وتحقيق أثر حقيقي ومستدام.

ومن جانبها أشارت نائب المدير العام للمنتجات في بيت التمويل الكويتي نهال المسلم إلى أن البنك يواصل دعمه وتمكينه للمرأة عبر توفير بيئة عمل داعمة تتيح فرص النمو المهني وتطوير القيادات وتكافؤ الفرص.

ولفتت إلى أن المرأة تمثل 05ر24 بالمئة من القوى العاملة في البنك فيما يمثل العنصر الوطني نحو 90 بالمئة من إجمالي الموظفات.

وبدورها قالت المدير التنفيذي لإدارة أداء الأعمال والتخطيط والابتكار في بنك بوبيان سارة المطاوعة إن تمكين المرأة يعد جزءا أساسيا من ثقافة البنك المؤسسية ونهجه في بناء بيئة عمل أكثر شمولية واستدامة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة في صنع القرار.

ومن جهتها أكدت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي الرشيد أن المرأة الكويتية أثبتت حضورها الريادي في القطاع المصرفي من خلال ما حققته من نجاحات وإنجازات عززت مكانة الكويت كمركز مالي ومصرفي متطور.

وأشادت بكفاءة المرأة الكويتية وقدرتها على الابتكار وتولي المناصب القيادية والمساهمة في تحقيق أهداف المؤسسات المصرفية والمالية.