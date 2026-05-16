ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يشارك بالقمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى

شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي افتتحت أعمالها اليوم في جمهورية اليونان الصديقة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الأوروبيين معربا عن تطلعه بأن تسفر أعمال القمة عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأوروبي بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الازدهار والتنمية.

وقال سموه إن البلاد تسعى للتعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتطوير شراكاتها في مجال الطاقة والاستثمار والبنى التحتية والتحول الرقمي مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية تعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية جاذبة وشفافة لا سيما مع تنفيذها لمشاريع إستراتيجية ضخمة ضمن خطتها التنموية الطموحة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء التزام دولة الكويت بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية مبينا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا وتنسيقا في قضايا الملاحة الدولية لخفض التصعيد وضمان انسيابية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحيوية.