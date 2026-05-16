الرئيس التنفيذي لـ”البترول الوطنية” و”كيبك”: إسهامات المرأة الكويتية شكلت جزءا أصيلا في مسيرة التنمية

الرئيس التنفيذي لشركة "البترول الوطنية" الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة الصناعات البترولية "كيبك" وضحة الخطيب

قالت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وضحة الخطيب إن المرأة الكويتية قامت بدور محوري في بناء المجتمع عبر مختلف مراحله التاريخية إذ شكلت إسهاماتها جزءا أصيلا في مسيرة التنمية لدولة الكويت.

وأضافت الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة حلول ذكرى يوم المرأة الكويتية الذي يصادف اليوم السبت أن دور المرأة في المجتمع يمتد لعقود طويلة منذ مرحلة ما قبل اكتشاف النفط وما حملته تلك الحقبة من مسؤوليات وقعت على عاتقها في إدارة شؤون الأسرة وتوفير متطلباتها المعيشية في ظل غياب الرجال في رحلات الغوص على اللؤلؤ.

وأوضحت أن المرأة الكويتية اليوم امتداد لتلك الأجيال التي عرفت بالعطاء وتحمل المسؤولية مشيرة إلى العديد من المحطات الوطنية التي جسدت فيها المرأة أسمى صور التضحية والانتماء وفي مقدمتها الغزو العراقي الغاشم للكويت ومشاركتها في الدفاع عن حرية البلاد من خلال الانضمام للمقاومة الكويتية.

وفيما يتعلق بدورها في القطاع النفطي أكدت الخطيب أن المرأة الكويتية حققت حضورا قياديا ومهنيا لافتا في القطاع الحيوي والتي ترسخت بفضل خبراتها ومهاراتها البارزة ما مكنها منذ ثمانينيات القرن الماضي في الإسهام بتطوير أعمال هذا القطاع وتعزيز مكانة الكويت كإحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم.

وأشارت إلى أن الدعم الذي وفرته الدولة لأبنائها وبناتها واعتمادها معيار الكفاءة دون تمييز أسهما في بروز آلاف الكفاءات النسائية الوطنية التي شغلت مواقع مهنية وقيادية كانت في السابق حكرا على الرجال ومنها مصافي تكرير النفط ووحدات الإنتاج ومصانع الغاز والبتروكيماويات.

وبينت أن المرأة الكويتية العاملة في القطاع النفطي سجلت حضورا رياديا على مستوى المنطقة إذ كانت من أوائل النساء اللاتي عملن داخل الحقول النفطية في تجربة متميزة حظيت بالتقدير والإشادة.

وأعربت عن تمنياتها بأن تواصل المرأة الكويتية في القطاع النفطي ومختلف قطاعات العمل الأخرى مسيرة التميز مستندة على قيم الكفاءة والجدارة ومواكبة التطورات التقنية والمهنية الحديثة بما يلبي تطلعات القيادة ويخدم مسيرة التنمية الوطنية.