“إنفست جي بي” تطلق النسخة الرابعة من برنامج IGB التدريبي

لقطة جماعية في يوم المتدرب العالمي

في إطار التزامها المتواصل بدعم الشباب الكويتي وتمكين الكفاءات الوطنية، أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامجها التدريبي المهني “برنامج IGB التدريبي”، مما يعزز مكانتها كإحدى أكثر شركات القطاع الخاص نشاطاً في دعم وتنمية الشباب في الكويت.

ويوفر البرنامج تدريباً عملياً وفرصاً للتطوير المهني والتوظيف للشباب الكويتي، حيث نجح العديد من المشاركين في الانتقال إلى وظائف بدوام كامل لدى “إنفست جي بي”.ومنذ انطلاق النسخة الأولى من البرنامج في عام 2023، شارك فيه أكثر من 100 متدرب من طلاب المدارس الثانوية والجامعات، إلى جانب حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير.

وقد شمل البرنامج طلاباً من أكثر من 20 جامعة محلية ودولية، من بينها جامعة الكويت، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الكويت، وكلية بابسون، وجامعة بنتلي، وجامعة كولومبيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، وجامعة كورنيل وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) ، وكلية كينغز في لندن.

وأتاح البرنامج للمتدربين تجربة عملية حقيقية وفرصاً لتطوير المهارات الشخصية والمهنية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير. ومع انضمام 10% من المشاركين إلى الشركة بعد انتهاء البرنامج، أثبتت هذه المبادرة فعاليتها كمنصة مهمة لاكتشاف واستقطاب المواهب، مما يعزز مكانة “إنفست جي بي” كإحدى الشركات الرائدة في القطاع الخاص في دعم التعليم والتنمية المستدامة للشباب في الكويت.

وبهذه المناسبة ، قالت السيدة سارة أيمن المزيني، نائب رئيس أول – الموارد البشرية في “إنفست جي بي”: “الاستثمار في العقول الشابة اليوم هو استثمار في مستقبل الكويت، ونحن فخورون بتوفير الفرص التي تمكّن الجيل القادم وتربطهم بمسارات مهنية مجدية وهادفة.”

وأضافت: “في إنفست جي بي، لا نبني مجرد بيئة عمل، بل نؤسس مجتمعاً مهنياً متكاملاً يستند إلى التطور المستمر والهدف المشترك، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تميزنا كشركة رائدة.”

وأكدت المزيني التزام “إنفست جي بي” بدعم المجتمع وتنميته من خلال مبادرات متعددة تشمل تمكين الشباب وتعزيز بيئة العمل عبر برامج تدريب وتطوير متميزة، توفر فرصاً عملية للطلاب والخريجين لاكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، انطلاقاً من إيمان الشركة بأن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.

كما يجدر بالذكر أن “إنفست جي بي” كانت قد احتفت العام الماضي بالمشاركين في برنامجها التدريبي المهني بمناسبة يوم المتدرب العالمي، وذلك خلال فعالية أُقيمت في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء للأعمال، تضمنت جلسات تواصل وتعارف مع قيادات “إنفست جي بي” وبنك الخليج، في خطوة تعكس التزام الشركة المستمر بتمكين الشباب الكويتي وتنمية الكفاءات الوطنية.

وتواصل “إنفست جي بي” تعزيز مكانتها كشركة استثمارية رائدة في الكويت من خلال فريق من الكفاءات الاستثمارية المتميزة، يلتزم بتقديم استراتيجيات استثمارية مدروسة وتجربة متقدمة للعملاء.وتعكس الأرقام المرتبطة بفريق عمل “إنفست جي بي” قصة جديرة بالاهتمام، فمن بين 46 متخصصا في المجال الاستثماري، يشكل الكويتيون 61% من إجمالي فريق الاستثمار، فيما تمثل النساء 47% من إجمالي القوى العاملة، في تأكيد على التزام الشركة بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز بيئة عمل متنوعة وعالية الأداء. وعلى مستوى المناصب القيادية، يشغل الكويتيون 80% من المناصب التنفيذية، بما يعكس التزام “إنفست جي بي” بتمكين المواهب الوطنية والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي والاستثماري في الكويت.

وتحرص “إنفست جي بي” على تطوير بيئة عمل مبتكرة وشاملة تضع الموظفين في صدارة أولوياتها، بما يتيح لهم تطوير مهاراتهم وتقديم أفضل ما لديهم. كما تؤمن الشركة بأهمية رأس المال البشري كعامل أساسي في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، لذلك يعد تعزيز بيئة عمل صحية وداعمة ومحفزة ركيزة أساسية لتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل.