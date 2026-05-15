رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى دعم عربي ودولي في محادثات بلاده مع الاحتلال

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام

دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجمعة إلى دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع الاحتلال، منتقدا حزب الله لزجه لبنان في حرب “عبثية”.

وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء نظمتها منظمة غير حكومية في بيروت، عبّر سلام عن أمله في “حشد الدعم العربي والدولي لتعزيز” موقف لبنان في المحادثات مع الاحتلال، وذلك بُعيد انتهاء الجولة الثالثة من هذه المحادثات في واشنطن والتي أفضت إلى تمديد الهدنة السارية حاليا 45 يوما إضافيا.

وفي رسالة ضمنية إلى حزب الله، قال سلام “كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع او مصالح اجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا”، مجددا تأكيد ضرورة أن يكون في لبنان “سلاح واحد” هو سلاح الجيش اللبناني.