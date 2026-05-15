الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وما رافقه من ممارسات استفزازية، تمثلت في رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المسجد، تحت حماية قوات الاحتلال، وتقييد وصول المصلين إليه، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام حرمة المقدسات وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.