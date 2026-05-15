الداخلية: ضبط 15 متهما بحوزتهم كميات متنوعة من المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط 15 متهما تورطوا في 9 قضايا منفصلة حيث عثر بحوزتهم على كميات متفاوتة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدة للاتجار والتعاطي إلى جانب مبالغ مالية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الضبطيات أسفرت عن العثور على خمسة غرامات من مادة الهيروين وثلاثة من بودرة الليريكا وأربعة موازين حساسة ومبالغ مالية حصيلة الاتجار و1106 غرامات من مادة الحشيش و337 غراما من مادة الشبو و255 غراما من مادة الماريغوانا و138 كبسولة ليريكا.

وأوضحت انه تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مؤكدة مواصلة عملياتها الأمنية المكثفة بكل حزم لملاحقة مروجي السموم وحماية المجتمع من مخاطرها.

وأشارت الى أهمية تضافر الجهود المجتمعية مع المؤسسة الأمنية عبر الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتجارة أو ترويج أو تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.