هيئة الغذاء: نراقب المسالخ للتأكد من سلامة الذبائح ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أكد مدير إدارة المسالخ بالهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد السالم اليوم الجمعة دور الهيئة في الرقابة على المسالخ والتأكد من سلامة الذبائح ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة قبل طرحها للاستهلاك.

وأكد السالم في بيان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أهمية الجولات التفتيشية المستمرة على المسالخ والمنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية إضافة إلى توعية المستهلك بضرورة شراء اللحوم من الجهات المرخصة وتجنب مواقع الذبح المخالفة.

وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها الرقابية المكثفة لتعزيز سلامة الغذاء.