KIB يرعى مشاركة الكويت في دورة الألعاب الخليجية ضمن جهوده الحثيثة لدعم الكوادر الوطنية والمواهب الشبابية في المحافل الإقليمية

لقطات من اليوم الثالث لبعثة الكويت الرياضية في دورة الألعاب الخليجية الرابعة في قطر.

هنأ بنك الكويت الدولي KIB أبطال الكويت الحاصلين على الميداليات في ألعاب القوى، السباحة، البلياردو، والبولينغ، في اليوم الثالث للدورة، والذين قدّموا أداءً مشرّفاً يعكس روح الإصرار والطموح التي يتميز بها شباب الكويت.

KIB يشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة بقطر

شارك بنك الكويت الدولي KIB في حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة في العاصمة القطرية الدوحة، بصفته الراعي الرسمي لمشاركة دولة الكويت في الدورة التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، تأكيداً على دعمه المتواصل للرياضيين الكويتيين وحرصه على تعزيز حضورهم في المحافل الرياضية الخليجية.

وكان KIB قد رافق الوفد الرياضي الكويتي إلى الدوحة ضمن ترتيبات رسمية، وفرت بموجبها طائرة خاصة مخصصة لوفد اللجنة الأولمبية الكويتية، بما في ذلك الإداريون واللاعبون، في تأكيد على حرص الدولة على توفير مختلف التسهيلات اللازمة لضمان راحة الوفد وجاهزيته لخوض المنافسات.

وتجدر الإشارة إلى أن دعم KIB للمبادرات الرياضية والرياضيين الكويتيين يأتي في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الرياضة والإنجاز بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعم كل ما يسهم في رفع اسم الكويت على مختلف الأصعدة.